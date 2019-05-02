ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы Восточного военного округа Тихоокеанского флота сообщили, что российские спасательные корабли совместно с Военно-морскими силами Китая отработали оказание помощи «аварийной» подводной лодке, лежащей на грунте. Операции были проведены в рамках российско-китайских учений «Морское взаимодействие – 2019» в Жёлтом море, в которых задействованы 15 военных судов (как надводных, так и подводных), 10 самолётов, вертолетов, а также морская пехота.

Команды кораблей «Игорь Белоусов» и «Шандондао» при содействии сил морской авиации осуществили поиск «потерпевших аварию» подводных судов на глубине около 70 метров. Одна из китайских субмарин была обследована российским беспилотным аппаратом, затем из неё был эвакуирован экипаж с помощью глубоководного спасательного аппарата. Китайские моряки отработали проведение «спасательной операции» с российской подводной лодкой.