24.01.2020, 10:50
Российские мебельщики выступили с предложением обязать застройщиков предоставлять жилье с готовой обстановкой
ИА «Ореанда-Новости». Застройщиков, работающих на территории РФ, хотят заставить сдавать стандартное жилье, которое будет не просто отделано, но и заставлено мебелью. Подготовкой соответствующей законодательной инициативы занимаются в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. О предложении мебельщиков рассказано в материале газеты "Известия".
В публикации "Известий" сообщается, что в Минстрое заявили о готовности обсуждать данную идею, которая может затронуть порядка шестидесяти процентов застроек в Российской Федерации.
Экспертами было подсчитано, что в столице России стоимость одного квадратного метра может возрасти на семнадцать тысяч рублей, однако у тех, кто вознамерятся приобрести такую недвижимость, появится возможность внести оплату первоначальной обстановки и ремонта в сумму ипотечного кредита.
Кстати, если Вы ещё не купили мебель для своей квартиры, Вы можете это сделать в интернет-магазине https://dakarmebel.ru/.
Идее оказали поддержку в Минпромторге, где заявляют, что в последнее время жильё в новостройках, заставленное мебелью, всё большим спросом пользуется у клиентов. В ведомстве заявляют, что, если инициатива будет реализована, то это в таком случае появится возможность обеспечивать работой российские предприятия, занятые в сфере производства мебели. Также заявлено о том, что при реализации данного проекта произойдет общей рост в мебельной отрасли.
В издании напоминают, что в 2018 году Дмитриевем Медведевым, возглавлявшим в ту пору кабинет министров, было поручено заняться проработкой вопроса о включении в критерии стандартного жилья "наличия встроенной деревянной мебели, которая создается на территории Евразийского экономического союза". Это примерно шестьдесят три процента жилья, которое сдаётся на территории Российской Федерации.
Сами критерии были прописаны в приказе Минстроя. Но они лишь обязывают девелоперов обеспечивать новое жильё инженерными коммуникациями и касаются размеров помещений, которые относят к жилым.
В приказе также заявлено об ограничении минимальной площади квартир, которые относятся к классу "стандарт", двадцатью квадратными метрами. Максимальная площадь ограничена ста пятьюдесятью квадратными метрами. Рекомендации по наличию нового жилья с отделкой выносились на обсуждение уже тогда, но они так и не появились.
В публикации "Известий" сообщается, что в Минстрое заявили о готовности обсуждать данную идею, которая может затронуть порядка шестидесяти процентов застроек в Российской Федерации.
Экспертами было подсчитано, что в столице России стоимость одного квадратного метра может возрасти на семнадцать тысяч рублей, однако у тех, кто вознамерятся приобрести такую недвижимость, появится возможность внести оплату первоначальной обстановки и ремонта в сумму ипотечного кредита.
Кстати, если Вы ещё не купили мебель для своей квартиры, Вы можете это сделать в интернет-магазине https://dakarmebel.ru/.
Идее оказали поддержку в Минпромторге, где заявляют, что в последнее время жильё в новостройках, заставленное мебелью, всё большим спросом пользуется у клиентов. В ведомстве заявляют, что, если инициатива будет реализована, то это в таком случае появится возможность обеспечивать работой российские предприятия, занятые в сфере производства мебели. Также заявлено о том, что при реализации данного проекта произойдет общей рост в мебельной отрасли.
В издании напоминают, что в 2018 году Дмитриевем Медведевым, возглавлявшим в ту пору кабинет министров, было поручено заняться проработкой вопроса о включении в критерии стандартного жилья "наличия встроенной деревянной мебели, которая создается на территории Евразийского экономического союза". Это примерно шестьдесят три процента жилья, которое сдаётся на территории Российской Федерации.
Сами критерии были прописаны в приказе Минстроя. Но они лишь обязывают девелоперов обеспечивать новое жильё инженерными коммуникациями и касаются размеров помещений, которые относят к жилым.
В приказе также заявлено об ограничении минимальной площади квартир, которые относятся к классу "стандарт", двадцатью квадратными метрами. Максимальная площадь ограничена ста пятьюдесятью квадратными метрами. Рекомендации по наличию нового жилья с отделкой выносились на обсуждение уже тогда, но они так и не появились.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии