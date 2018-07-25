ИА «Ореанда-Новости». В Правительстве Российской Федерации рассматривается проект создания специальных административных районов в стране, где для предпринимателей будет утверждён особый правовой статус и налоговый режим. Такие территории планируется сделать в Приморском крае и Калининградской области.



Изначально данный проект планировалось разработать в качестве меры поддержки российских компаний, попавших под санкции Соединённых Штатов Америки.



Изначально данный проект планировалось разработать в качестве меры поддержки российских компаний, попавших под санкции Соединённых Штатов Америки.

Суть проекта в том, что компании могут перенести свой капитал из других государств в специальную зону в России, сохраняя при этом свой правовой статус международной предпринимательской компании без выплаты налогов с иностранных доходов.



Также этот статус позволяет зарегистрировать компанию в течение одного дня, не раскрывая часть сведений о ней.





Из осведомлённых источников тало известно, что принять участие в таких зонах смогут только иностранные юридические лица.



Уточнения по ограничению круга участников российских офшоров иностранными компаниями могут быть включены в список поправок к закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края». Данные поправки будут рассмотрены во втором чтение закона в Государственной думе.



Такое ограничение связано с попыткой избежать риска массовой миграции российских компаний из других регионов России в специальные административные районы.





Иностранные капиталы смогут сделать регистрацию в российских офшорах через управляющую компанию. Им необходимо будет заключить договор, где указать полное наименование юридического лица, его виды деятельности и срок действия договора. Участниками специальных административных районов в России могут стать и некредитные финансовые организации.





Когда депутаты рассматривали закон в первом чтении, в его тексте не говорилось о том, какие компании могут стать участниками специальных зон. Также в законе говорилось о том, что компании могут регистрировать в качестве рабочей силы иностранных граждан без получения разрешения на работу. Однако от этой идеи было решено отказаться, ограничив список участников офшорных зон иностранными юридическими лицами. Все бюрократические ступени при устройстве на работу иностранных граждан будут сохранены.





После того, как инициатива будет опробована, российские компании тоже смогут делать регистрацию в специальных административных районах, но с определёнными ограничениями.





Поправки в закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» планируется рассмотреть в комитете Государственной думы по экономической политике 25 июля. Министр экономического развития России Максим Орешкин отмечает, что специальные административные территории должны начать функционировать в России уже осенью 2018 года.