ИА «Ореанда-Новости» . Российские власти предприняли новую попытку привлечь резидентов в специальные административные районы —

Накануне, 22 июля, Минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает переезжать в эти офшоры компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ни в комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Moneyval, пишет «Ведомости».

В целом специальные административные районы могли бы оказать поддержку российской экономике, потому что в бюджет страны пришили бы дополнительные поступления, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Первая попытка запустить российские офшоры оказалась неудачной, считает партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. На сегодня в специальных административных районах зарегистрировано лишь 11 компаний. Теперь же новый законопроект фактически позволяет переехать в специальные административные районы бизнесу из любой страны.

«Теперь такая возможность появилась у таких стран, как Исламская Республика Иран, КНДР, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Йемен, Пакистан, Сербия, Сирия, Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия», — подчеркнул Абрамов. По его словам, количество потенциальных желающих зарегистрироваться в таких районах тормозит тот факт, что это новый режим и пока не совсем ясно, как он будет работать.

«Но новые требования офшоров по реальному присутствию и занятию реальной деятельностью на территории офшоров (BVI,Бермудские, Каймановы и Сейшельские острова) может подстегнуть количество желающих, если это будет выгодней», — заключил экономист.

Напомним, специальные административные районы создали летом 2018 года для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн рублей за полгода после регистрации. Взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В феврале 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в специальном административном районе на острове Октябрьском Калининграда зарегистрирован первый международный резидент — компания МКООО Adanimov trading limited, которая занимается холдинговой деятельностью.