ИА «Ореанда-Новости» . Российские олигархи начали переводить все свои активы из-за границы на родину.

Все акции публичного акционерного общества "Силовые машины" были переданы обществу с ограниченной ответственностью "Севергрупп". Напомним, что данное предприятие принадлежит бизнесмену Алексею Мордашову.



В начале 2018 года организация «Силовые машины» попала под ограничения, введенные согласно новым санкциям Соединенных Штатов Америки. Это было сделано из-за того, что в обход санкций, принятых Европейским союзом, компания поставляла свою продукцию на Крымский полуостров.

По сообщению представителей компании «Силовые машины» на официальном сайте организации, изменение локации активов произошло в рамках политики Российской Федерации по деофшоризации экономики. Таким образом, по наставлению правительства страны, руководство акционерного общества постаралось сделать свою деятельность максимально открытой для широкой общественности.

Ранее свои активы перенесли на территорию Российской Федерации такие миллиардеры, как Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Напомним, что офшором считается территория, где действуют уникальные условия для ведения малого, среднего и крупного бизнеса. Эти условия предусмотрены для иностранных компаний. Широко распространена политика предоставления низкой ставки налогообложения или возможность ведения бизнеса инкогнито.

Совсем недавно Россия приняла решение по борьбе с офшорами из-за возможности использования их в мошеннических целях.



После того, как были подсчитаны потери от отмывания денег и экономических преступлений иного рода, правительство страны начало рассмотрение законопроекта об открытии на территории Российской Федерации зон с льготными условиями для иностранных компаний. Двоякая политика страны говорит о том, что руководство старается минимизировать риски для экономики, путем контроля над деятельностью своих и иностранных бизнесменов.

Ранее стало известно, что территории с льготными условиями откроются на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Данные специальные административные районы будут иметь гибкие налоговые и валютные условия регулирования, что позволит иностранным компаниям перевести бизнес в Россию, сохранив общие условия ведения дел. Для того, чтобы открыть здесь свой бизнес, иностранные компании обязуются инвестировать в России более 50 миллионов рублей в течение шести лет с момента регистрации.