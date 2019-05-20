ИА «Ореанда-Новости» Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на съезде организации предложил ввести прогрессивный подоходный налог. По его мнению, это даст возможность увеличить расходы бюджета на социальную сферу.

Шмаков указал на то, что доля расходов бюджета на социальные нужды в ВВП остаётся «на относительно низком уровне по сравнению с лидирующими странами» и что дополнительным источником финансирования здесь могут стать прогрессивное налогообложение доходов граждан, а также увеличение ставки налога на дивиденды.

При этом профсоюзный лидер предложил ввести нулевую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов ниже прожиточного минимума. «У бедных есть расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13 % налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича… и с уборщицы тёти Маши, живущей на МРОТ», – сказал Шмаков.

Помимо этого им было предложено вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров и разобраться с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.