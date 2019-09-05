ИА «Ореанда-Новости». Минпросвещения хочет к 2021 году прекратить набор студентов на специальности, которые в министерстве считают устаревшими, пишут «Известия».



Всего в список устаревших профессий попали 32 направления. В частности, речь идёт о «станочнике», «технической эксплуатации промышленного оборудования» и других.



В ведомстве отметили, что все навыки, которые нужно в перечисленных профессиях, в актуальном формате есть в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей.