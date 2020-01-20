20.01.2020, 22:57
Российские ПВО зафиксировали американские истребители на границе с Ираном в момент крушения украинского самолёта
ИА «Ореанда-Новости». Российские ПВО зафиксировали американские истребители на границе с Ираном в момент крушения украинского самолёта. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, данную информацию надо ещё раз тщательно проверить. По данным с российских систем ПВО-ПРО, которые контролируют российское воздушно-космическое пространство и ближайшие территории, стало известно, что около Ирана в момент крушения украинского пассажирского авиалайнера находилось не менее 6 американских истребителей F-35.
Данная информация не может быть передана властям Ирана, так как Россия не заключала с ними соглашение об обмене данными по противовоздушной обороне. Лавров не исключил возможность заключения подобного договора в ближайшее время.
По словам Лаврова, данную информацию надо ещё раз тщательно проверить. По данным с российских систем ПВО-ПРО, которые контролируют российское воздушно-космическое пространство и ближайшие территории, стало известно, что около Ирана в момент крушения украинского пассажирского авиалайнера находилось не менее 6 американских истребителей F-35.
Данная информация не может быть передана властям Ирана, так как Россия не заключала с ними соглашение об обмене данными по противовоздушной обороне. Лавров не исключил возможность заключения подобного договора в ближайшее время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии