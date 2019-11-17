ИА «Ореанда-Новости» Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что в результате запланированной модернизации учебно-боевого самолёта Як-130 он станет «в значительной степени» боевым.

«…Мы сюда привезли самолёт Як-130. Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации: мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолёт, а в значительной степени боевой самолёт», – сообщил Слюсарь журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Топ-менеджер также упомянул о том, что после изменений конструкции самолёт можно будет приспособить под требования конкретного заказчика и регион, в частности существуют разработки для ближневосточных государств «с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать».

В настоящее время около 100 самолётов данной модели эксплуатируются в учебных центрах российских Вооружённых сил. Як-130 был поставлен в Бангладеш, Мьянму, Белоруссию и Лаос. Власти Узбекистана и Малайзии в своё время проявляли заинтересованность в его приобретении.