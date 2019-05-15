15.05.2019, 14:13
Российские силовики получат ослепляющий дрон-электрошокер
ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор Научно-производственного объединения Специальных материалов Юрий Клёнов рассказал, что российские силовики разработали парализующий дрон, который оснащён электрошокером и ослепляющим лазером.
Дрон весит чуть более килограмма. При контакте с ним человек может временно потерять зрения без опасности для здоровья. Клёнов подчеркнул, что преступник может быть обезврежен даже через оконную форточку.
На дроне установили камеру, с помощью которой оператор может анализировать обстановку и фиксировать изображение. Кроме того, на беспилотник можно также поставить сирену или громкоговоритель.
Новинку представят в мае. Отмечается, что дрон можно применять для контроля зон, которые запрещены для посещения.
Дрон весит чуть более килограмма. При контакте с ним человек может временно потерять зрения без опасности для здоровья. Клёнов подчеркнул, что преступник может быть обезврежен даже через оконную форточку.
На дроне установили камеру, с помощью которой оператор может анализировать обстановку и фиксировать изображение. Кроме того, на беспилотник можно также поставить сирену или громкоговоритель.
Новинку представят в мае. Отмечается, что дрон можно применять для контроля зон, которые запрещены для посещения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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