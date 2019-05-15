Дрон весит чуть более килограмма. При контакте с ним человек может временно потерять зрения без опасности для здоровья. Клёнов подчеркнул, что преступник может быть обезврежен даже через оконную форточку.На дроне установили камеру, с помощью которой оператор может анализировать обстановку и фиксировать изображение. Кроме того, на беспилотник можно также поставить сирену или громкоговоритель.Новинку представят в мае. Отмечается, что дрон можно применять для контроля зон, которые запрещены для посещения.