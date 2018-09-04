ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Следственного комитета России изучили материалы по уголовному делу и повторно допросили водителя, который перевозил трёх убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов. Эта информация сообщается на сайте Следственного комитета России.



Напомним, в конце июля в ЦАР в автомобиле нашли тела трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Расследованием убийства занимаются правоохранительные органы в Центральноафриканской Республике. Однако российская сторона также выразила желание принять участие в расследовании гибели своих граждан. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Стало известно о повторном допросе водителя, также следователи при участии местных коллег осмотрели вещественные доказательства и автомобиль, на котором передвигались прибывшие в ЦАР журналисты.

Для этого российские следователи прибыли в ЦАР, сообщила в понедельник Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

– Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко, – цитирует слова Петренко пресс-служба СК.

На данном этапе расследования, Следственный комитет России договорился с местными коллегами, что данное уголовное дело передадут на вышестоящий уровень следственной структуры ЦАР. Другие детали пока не сообщаются.

Что известно?

Трёх российских журналистов убили в ЦАР 30 июля, их нашли в расстрелянном автомобиле, без денег и техники. При себе у них нашли просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Позже полицейские нашли некоторую технику.

Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР. Такое задание они получили от Центра управления расследованиями, финансируемого Михаилом Ходорковским.

В Министерстве иностранных дел России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что МИД в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Водителю удалось выжить, его задержали и допросили — мужчина указывал, что их намеревались ограбить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, целью убийства журналистов было ограбление, они погибли при попытке оказать сопротивление.