11.03.2020, 10:34
Российские власти дали обещание не снижать цены на бензин
ИА «Ореанда-Новости». В РФ цены на бензин не будут снижены в связи обвалом котировок нефти, однако, сообщил Алексей Сазанов, работающий в России замминистром финансов, вырасти они тоже не должны, заявлено в публикации издания "Лента.ру".
Накануне Александр Новак, министр энергетики РФ, сказал об этом же.
Руководство страны объясняет стабильность цен на бензин тем, что имеется специальный механизм, позволяющий не допускать влияния на него резкого роста или падения стоимости нефти.
Накануне Александр Новак, министр энергетики РФ, сказал об этом же.
Руководство страны объясняет стабильность цен на бензин тем, что имеется специальный механизм, позволяющий не допускать влияния на него резкого роста или падения стоимости нефти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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