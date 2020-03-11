, заявлено в публикации издания "Лента.ру".Накануне Александр Новак, министр энергетики РФ, сказал об этом же.Руководство страны объясняет стабильность цен на бензин тем, что имеется специальный механизм, позволяющий не допускать влияния на него резкого роста или падения стоимости нефти.