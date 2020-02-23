ИА «Ореанда-Новости». Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы.

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах. Патрулирование прошло без происшествий, сообщил на руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Сообщается, что российские военные продолжают патрулировать в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, осуществляется воздушное патрулирование при помощи армейской авиации.

Кроме того Журавлёв рассказал о том, что представители Центра провели несколько гуманитарных акциях в сирийских населённых пунктах. Так, нуждающиеся получили 1150 продовольственных наборов, общий вес которых превысил четыре тонны.



