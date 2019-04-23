ИА «Ореанда-Новости». Благодаря российским врачам, у 12-летнего сирийского мальчика, который в прошлом году потерял ногу при подрыве на мине в Сирии, появился протез ноги. Ранее врачи спасли его вторую ногу.

Со слов официального представителя СК России Светланы Петренко, мальчик в момент подрыва играл со сверстниками в футбол. Ему оказали помощь в одной из самых современных клиник России. Это стало возможно после того, как председатель СК Александр Бастрыкин поручил его старшему помощнику Игорю Комиссарову съездить в Сирию совместно с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем. Они узнали, что у ребёнка был риск потери второй ноги, поэтому направили его в Москву, где врачи провели сложное хирургическое лечение 12-летнему Ахмаду Аль Исса Махмуду.

Благодаря российским специалистам, ребёнку удалось спасти единственную ногу. Сейчас для него изготовили специальный протез, и теперь мальчик может самостоятельно ходить.