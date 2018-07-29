Также 28 июля 2018 года, до встречи с действующим президентом Российской Федерации, футболисты и их тренеры были приняты в Министерстве спорта. Каждому спортсмену было присвоено звание заслеженного мастера спорта, а тренерский состав получил звания заслуженных тренеров России.

Данное присвоение званий футболистам возмутило часть спортивного мира. Многие российские спортсмены выступили с заявлениями о несогласии с результатами награждения.

Стало известно, что Екатерина Гамова, залуженный мастер спорта по волейболу и двукратная чемпионка мира, опубликовала в своём Instagram пост, где писала о различии в отношении к спортсменам в России.



Гамова была возмущена тем, что за победу на чемпионате мира по волейболу в 2010 году не весь спортивный состав сборной получил звание заслуженных мастеров спорта, в отличие от сборной по футболу, которая дошла лишь до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Свои претензии Гамова адресовала руководителям спорта в Российской Федерации.

С подобным заявлением позже выступил и Евгений Кафельников, первая ракетка мира 1999 года и олимпийский чемпион по теннису 2000 года. Несмотря на свои достижения, спортсмен, как и Екатерина Гамова, не был удостоен ордена Почета.

Последние высказывания о несправедливости в отношении российских спортсменов принадлежат волейболисту Алексею Спиридонову и биатлонисту Александру Тихонову, которые назвали вручение наград футболистам сборной России чистым пиаром.

По данному вопросу выступила и Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию. Она указала на несоответствии критериев выбора награждаемых званием заслуженных мастеров спорта и результатов, полученных сборной России по футболу в ходе чемпионата мира 2018 года. По ее словам, звание присуждается за призовое место, полученное на Олимпийских играх или за первое место на чемпионате мира, кубке мира, чемпионате или кубке Европы.

Согласно исключению, звание заслуженных мастеров спорта было вручено футболистам «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».