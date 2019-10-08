ИА «Ореанда-Новости». Российским многодетным семьям начали выделять по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

Программа касается семей воспитывающих трёх и более детей. Третий ребёнок должен быть рождён (родится) в срок с 1 января этого года по 31 декабря 2022. Она работает с конца сентября и заключается в помощи государства многодетным семьям. Об этом сообщил банк «Дом.рф».

Первую помощь уже получили семьи, оформившие ипотеку в кредитных организациях «Сбербанк» и «Дом.рф». Операторам программы уже поступило больше тысячи заявок на выплату компенсации в счёт погашения ипотечного кредита.

Консультация проходит по бесплатному номеру: 8-800-775-11-22.