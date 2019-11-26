По словам юриста «Мемориала» Марины Агальцовой, не менее 142 жалоб от адвокатов правонарушителей было рассмотрено Европейским судом по правам человека.ЕСПЧ принял предложение России и закрыл ведение открытых дел. По словам Марины Агальцовой, российским властям проще принять ответственность и выплатить определённую сумму по поданной жалобе, чем быстро и кардинально изменять режим содержания заключённых