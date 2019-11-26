26.11.2019, 13:36
Российским заключённым начали выплачивать деньги за нарушение условий содержания
ИА «Ореанда-Новости».Российские власти начали производить выплаты заключённым за нарушение условий содержания в тюрьмах и колониях,сообщает правозащитный центр «Мемориал».
По словам юриста «Мемориала» Марины Агальцовой, не менее 142 жалоб от адвокатов правонарушителей было рассмотрено Европейским судом по правам человека. Российские ФСИН признали свою ответственность и согласились выплатить от 1 до 12,8 тысяч евро по каждому делу о ненадлежащих условиях содержания заключённых.
ЕСПЧ принял предложение России и закрыл ведение открытых дел. По словам Марины Агальцовой, российским властям проще принять ответственность и выплатить определённую сумму по поданной жалобе, чем быстро и кардинально изменять режим содержания заключённых
По словам юриста «Мемориала» Марины Агальцовой, не менее 142 жалоб от адвокатов правонарушителей было рассмотрено Европейским судом по правам человека. Российские ФСИН признали свою ответственность и согласились выплатить от 1 до 12,8 тысяч евро по каждому делу о ненадлежащих условиях содержания заключённых.
ЕСПЧ принял предложение России и закрыл ведение открытых дел. По словам Марины Агальцовой, российским властям проще принять ответственность и выплатить определённую сумму по поданной жалобе, чем быстро и кардинально изменять режим содержания заключённых
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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