ИА «Ореанда-Новости» Глава Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Порфирьев заявил, что российская экономика находится в стагнации.

По словам учёного, средний годовой прирост ВВП в период 2013–2018 годов составил 0,4 % и это значительно меньше, чем общемировые темпы роста. Реальные доходы, по данным Порфирьева, снизились на 4 %, а доля малообеспеченных и бедных граждан достигла четверти.

«Локомотивом» экономического развития академик считает именно потребление домохозяйств, однако уровень доходов россиян не даёт возможность всемерно использовать экономический потенциал данного сегмента. Чтобы «перезапустить» экономику, Порфирьев предлагает обеспечить устойчивый рост доходов граждан, а также инвестировать в человеческий капитал, развивая здравоохранение, образование и науку.

Кроме того, чтобы не допустить дальнейшего распространения стагнации, необходимы инвестиции в основной капитал предприятий. В настоящее время они составляют 18 % ВВП, данный показатель, по мнению академика, необходимо повысить до 25 %.