Об этом рассказали изданию "Подъём" в минздраве Пермского края.Сообщается, что сейчас правоохранительные органы осуществляют проверку. Заявлено, что результаты проверки пока не оглашены.Одиннадцатого января анестезист признался, что размещал на форуме "Двач" анонимные сообщения. По сведениям издания Baza, он заявил своим коллегам, что был в состоянии алкогольного опьянения и не намеревался никого убивать, а всё, что он написал, является "плодом его воспалённых фантазий". Детектор лжи показал, что анастезист не лгал о размещении сообщений, однако никого не убивал.