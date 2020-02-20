ИА «Ореанда-Новости». Генерал-полковник прокомментировал инциденты между российскими и американскими военными в Сирии.

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов прокомментировал сообщения о конфликтах российских и американских военных в Сирии. Он заявил, что своими действиями военнослужащие США пытаются поддержать напряжение в Сирии.

Ранее в Сети появился ролик, на котором запечатлён конфликт между военнослужащими РФ и США. На записи колонну российских военных автомобилей блокирует американский броневик, а затем и вовсе заставляет бронеавтомобиль «Тигр» съехать с дороги.

Ивашов считает, что мелкие конфликты будут продолжаться, так как США намерены поддерживать напряжение в Сирии. Американцы не заинтересованы в стабилизации обстановки. Однако генерал-полковник подчеркнул, что до «открытого противостояния не дойдёт».