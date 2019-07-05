ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства обороны России сообщила о перехвате американского самолёта-разведчика Р-8А Poseidon, который, находясь над нейтральными водами Чёрного моря, двигался в направлении российской границы. Для этого в воздух был поднят истребитель Су-27 из дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа.

Представители оборонного ведомства сообщили, что экипаж Су-27 «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полёта от государственной границы РФ». Российский самолёт действовал в пределах международных правил использования воздушного пространства. Выполнив задачу, он вернулся на аэродром.