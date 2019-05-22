ИА «Ореанда-Новости» Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста информационного агентства «Россия сегодня» Леонида Свиридова, поводом для подачи которой стало решение польских властей лишить его статуса резидента Европейского союза и запретить въезд в шенгенскую зону сроком на 5 лет.

В 2018 году Высший административный суд Польши признал законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента Евросоюза и внесение его имени в перечень лиц, чьё пребывание на территории шенгенской зоны нежелательно. При этом материалы дела засекречены.

Польские суды неоднократно отказывали Свиридову в праве присутствовать на заседаниях по своему делу, а также в праве заслушать показания свидетелей.

Теперь журналист подал иск в Страсбургский суд, в котором требует отменить незаконные судебные решения и уплатить ему компенсацию в сумме 40 тысяч евро, а также возместить расходы на адвоката.