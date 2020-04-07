ИА «Ореанда-Новости». МИД России заявил, что планы США о закреплении за собой первенство в сфере освоения космоса вызывает непонимание, пишет «МК».



Министерство отметило, что Россия равняется на принцип равенства всех стран в вопросе исследования и мирного использования космического пространства.



В МИДе подчеркнули, что присвоение небесных тел, в частности, Луны, идёт вразрез с международным правом. Дипломаты сослались на Договор о космосе от 27 января 1967 года, в котором говорится, что космическое пространство не подлежит национальному присвоению.