14.11.2019, 19:46
Российский МИД посоветовал гражданам отложить поездки в Боливию
ИА «Ореанда-Новости». МИД России посоветовал россиянам временно отказаться от поездок в Боливию, пишет «МК».
Отмечается, что от поездок стоит отказаться до тех пор, пока в Боливии не наладится внутриполитическая обстановка.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сегодня в Боливии ограничена возможность оказания консульской помощи, а это повышает степень риска для россиян.
Дипломаты также порекомендовали тем, кто уже находится в Боливии, быть острожными при поездках по стране.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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