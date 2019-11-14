ИА «Ореанда-Новости». МИД России посоветовал россиянам временно отказаться от поездок в Боливию, пишет «МК».



Отмечается, что от поездок стоит отказаться до тех пор, пока в Боливии не наладится внутриполитическая обстановка.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сегодня в Боливии ограничена возможность оказания консульской помощи, а это повышает степень риска для россиян.



Дипломаты также порекомендовали тем, кто уже находится в Боливии, быть острожными при поездках по стране.