ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия призывает США обменять осуждённого летчика Константина Ярошенко на заключённых в России американцев.



Рябков также заявил, что настало время наладить условия функционирования посольств и консульств в обеих странах, чтобы минимизировать очереди за визами.



Напомним, Ярошенко арестовали в 2010 году на территории Либерии. В США его обвинили в попытке провезти в страну крупную партию наркотиков. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.