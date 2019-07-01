01.07.2019, 16:06
Российский МИД призвал США обменять летчика Ярошенко на американцев
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия призывает США обменять осуждённого летчика Константина Ярошенко на заключённых в России американцев.
Рябков также заявил, что настало время наладить условия функционирования посольств и консульств в обеих странах, чтобы минимизировать очереди за визами.
Напомним, Ярошенко арестовали в 2010 году на территории Либерии. В США его обвинили в попытке провезти в страну крупную партию наркотиков. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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