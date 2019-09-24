ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заместителю главы дипмиссии США в России выражен протест из-за того, что американское посольство не выдало визы членам делегации, которые направлялись на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, пишет «Интерфакс».

Рябов заметил, что российский МИД рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение Штатами их по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН.

Напомним, ранее стало известно, что посольство США в Москве вовремя не вернуло паспорта членам российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.