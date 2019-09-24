24.09.2019, 13:33
Российский МИД выразил протест США из-за не выданных членам делегации виз
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заместителю главы дипмиссии США в России выражен протест из-за того, что американское посольство не выдало визы членам делегации, которые направлялись на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, пишет «Интерфакс».
Рябов заметил, что российский МИД рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение Штатами их по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН.
Напомним, ранее стало известно, что посольство США в Москве вовремя не вернуло паспорта членам российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Рябов заметил, что российский МИД рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение Штатами их по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН.
Напомним, ранее стало известно, что посольство США в Москве вовремя не вернуло паспорта членам российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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