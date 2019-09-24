Рябов заметил, что российский МИД рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение Штатами их по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН.Напомним, ранее стало известно, что посольство США в Москве вовремя не вернуло паспорта членам российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.