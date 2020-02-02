02.02.2020, 09:11
Российский парламентарий выступил с инициативой вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
ИА «Ореанда-Новости». Ярославом Ниловым, работающим в Госдуме на должности главы комитета по труду и соцполитике, предложено возвратить систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не допустить кратного повышения штрафов для российских автомобилистов.
В пятницу в Сети была размещена новая редакция Кодекса России об административных нарушениях. В новой редакции изложено ужесточение наказания за отказ остановки по требованию сотрудника полиции и от медосвидетельствования, за систематическое нарушение ПДД, за превышение скорости.
Нилов предложил привязать максимальный штраф к определённому проценту от МРОТ. По его словам, если МРОТ составляет двенадцать тысяч рублей, то максимальный штраф не должен быть выше, чем пятьдесят процентов от МРОТ.
В пятницу в Сети была размещена новая редакция Кодекса России об административных нарушениях. В новой редакции изложено ужесточение наказания за отказ остановки по требованию сотрудника полиции и от медосвидетельствования, за систематическое нарушение ПДД, за превышение скорости.
Нилов предложил привязать максимальный штраф к определённому проценту от МРОТ. По его словам, если МРОТ составляет двенадцать тысяч рублей, то максимальный штраф не должен быть выше, чем пятьдесят процентов от МРОТ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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