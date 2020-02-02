По его словам, это необходимо сделать, чтобы не допустить кратного повышения штрафов для российских автомобилистов.В пятницу в Сети была размещена новая редакция Кодекса России об административных нарушениях. В новой редакции изложено ужесточение наказания за отказ остановки по требованию сотрудника полиции и от медосвидетельствования, за систематическое нарушение ПДД, за превышение скорости.Нилов предложил привязать максимальный штраф к определённому проценту от МРОТ. По его словам, если МРОТ составляет двенадцать тысяч рублей, то максимальный штраф не должен быть выше, чем пятьдесят процентов от МРОТ.