ИА «Ореанда-Новости» Глава пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун (ЮАР) для участия в совместных с Китаем и ЮАР морских учениях.

Военные моряки отработают с зарубежными коллегами противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

«Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа», – сообщил Серга. Экипаж судна встречали южноафриканские военные моряки. В соответствии с планом россияне проведут на территории республики несколько дней, пополнят запасы пресной воды и продовольствия.

Средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406, которые сопровождают крейсер в походе, зайдут в порт Кейптауна вечером 24 ноября.