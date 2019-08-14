ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Банка России отметили, что, несмотря на минимальный уровень безработицы, в стране с начала 2019 года уменьшается количество занятых.

Данная тенденция помимо прочего – демографических причин и падения спроса на рабочую силу – объясняется ситуацией, складывающейся с работниками предпенсионного возраста. Указывается, что в Роструд постоянно поступают жалобы на увольнение из-за достижения предпенсионного возраста. По состоянию на 1 июня 2019 года было зарегистрировано около 170 подобных обращений. Сокращение также затрагивает сотрудников «младшего» пенсионного возраста – лит в возрасте от 55 до 59 лет.

По информации Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, а с «молодыми» пенсионерами – 129 тысяч.

Специалисты Центробанка объясняют это изменением возрастной структуры населения России за счёт уменьшения численности людей, входящих в указанные возрастные категории.