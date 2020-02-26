Накунуне президент США Дональд Трамп поставил подпись под документом, продлевающим санкции против РФ, которые были введены в связи с ситуацией в Крыму в 2014 году.Морозов говорит, что время для снятия санкций пока не наступило. При этом он указал на то, что никто не станет признавать сегодня Америку испанской. По его словам, эта идея мертва. Российский сенатор выразил уверенность, что также умрут сомнения в том, что Крым принадлежит России, а вместе с сомнениями умрут и санкции.