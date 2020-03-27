ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты Министерства здравоохранения России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отметили, что эксперты находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами и регулярно получают информацию о наиболее эффективных практиках лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

В новой четвёртой версии документа с рекомендациями обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике COVID-19 и расширены схемы лекарственной терапии. Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусом, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации: лопинавир, ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин и препараты интерферонов. Наибольшей эффективностью обладают умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.