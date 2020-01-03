После того, как были проанализированы около 300 тысяч рейсов, эксперты узнали, что российская авиакомпания выполнила вовремя около 88 процентов процентов полётов. В тройке также оказались ANA, авиакомпания из Япония, и американская компания Delta Air Lines с показателями 86,26 и 85,69 процентами соответственно.По своевременности вылетов на первом месте оказался аэропорт Шереметьева. Отсюда 95 процентов рейсов были отправлены в соответствии с расписанием. Второе и третье места были отданы аэропортам города КНР Гуанчжоу Байюню и Пудуну.