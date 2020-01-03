03.01.2020, 07:56
Морскую пехоту из РФ американский журнал включил в пятёрку лучших на планете
ИА «Ореанда-Новости». В пятерку лучших на планете морская пехота РФ была включена журналом из США The National Interest. В список лучших были также включены морские пехотинцы из США, КНР, Великобритании и Южной Кореи.
Во главе рейтинга аналитики американского журнала поставили Корпус морской пехоты из США. В издании отмечают, что на фоне конкурентов данные военные силы из США выделяется своей численностью - более 180 тысяч военнослужащих.
Второе место эксперты отдали морской пехоте РФ, которая специализируется, как и их заокеанские коллеги, на проведении десантных операций. Журналист National Interest называет морских пехотинцев из России боеспособной силой, которая хорошо подготовлена.
Далее идёт британская морская пехота. На четвертом месте журнал расположил морскую пехоту из Южной Кореи. Пятое место было отдано морской пехоте КНР.
Во главе рейтинга аналитики американского журнала поставили Корпус морской пехоты из США. В издании отмечают, что на фоне конкурентов данные военные силы из США выделяется своей численностью - более 180 тысяч военнослужащих.
Второе место эксперты отдали морской пехоте РФ, которая специализируется, как и их заокеанские коллеги, на проведении десантных операций. Журналист National Interest называет морских пехотинцев из России боеспособной силой, которая хорошо подготовлена.
Далее идёт британская морская пехота. На четвертом месте журнал расположил морскую пехоту из Южной Кореи. Пятое место было отдано морской пехоте КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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