Во главе рейтинга аналитики американского журнала поставили Корпус морской пехоты из США. В издании отмечают, что на фоне конкурентов данные военные силы из США выделяется своей численностью - более 180 тысяч военнослужащих.Далее идёт британская морская пехота. На четвертом месте журнал расположил морскую пехоту из Южной Кореи. Пятое место было отдано морской пехоте КНР.