ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Росстандарта сообщила об отмене государственного стандарта (ГОСТ), который устанавливал требования в отношении оказания фотоуслуг для новорождённых.

Данный документ был разработан Всероссийским НИИ сертификации по инициативе представителей фотостудий. ГОСТ должен был начать действовать с 2020 года. Среди изложенных в нём требований к фотографам – достижение совершеннолетия, отсутствие судимости, наличие опыта работы и медицинской книжки, отсутствие психических и кожных заболеваний, проблем со зрением, СПИДа и туберкулёза.

Теперь в Росстандарте указывают на то, что новый ГОСТ «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса». Жалобы о нарушении прав поступали в основном в связи с запретом участия в съёмках ВИЧ-инфицированных.

Проект стандарта отправлен на доработку в технический комитет Росстандарта «Услуги населению».