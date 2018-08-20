ИА «Ореанда-Новости». Росстандарт разработал новый ГОСТ для общежитий, этот ГОСТ предписывает, как общежитиям для студентов организовать свою работу, какие услуги оказывать. Одним из нововведений стала услуга «утренняя побудка». Есть рекомендации и по гигиене: рекомендуется проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день и менять постельное белье не реже одного раза в неделю.

Согласно новому стандарту, администрации общежитий предлагают будить студентов на занятия. Услуга «утренней побудки», по мнению экспертов ведомства, необходима многим студентам. Делать это будут по их просьбе.

К первоочерёдным услугам также отнесли вызов скорой медицинской помощи и предоставление медаптечки.

Также документ утверждает некоторые условия к проживанию в общежитии. Например, в комнате должно проживать не более четырёх студентов, на каждых десять человек должен приходится минимум один санузел (туалет, душ и умывальник). Рекомендовано студентам выдавать нитки и иголки, фены, утюги и гладильные доски.

Убирать коридоры и уборные комнаты будут раз в день, постельное в комнатах менять – раз в неделю. Рекомендуется разделять мужские и женские санузлы. На этажах ставить кулеры с чистой питьевой водой.

Для общежитий квартирного типа предусмотрено выделять на одну семью комнату площадью 12 квадратных метров, из которых кухня должна быть пятиметровая. В этой квартире обязательны санузел и прихожая.

Среди услуг нужно отметить платные дополнительные услуги: интернет, телевидение, сейф, фитнес-зал, автомат с напитками и батончиками. Этот список администрация общежития может расширять по желанию. А рядом с общежитием рекомендовано оборудовать парковку или гараж.

Согласно закону «О стандартизации в РФ», ГОСТы применяются добровольно. Но органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.

По мнению члена совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгения Корчаго, такие мелочи, как вовремя пришитая пуговица к одежде или поглаженная рубашка при наличии утюга поможет студентам, в особенности первокурсникам, чувствовать себя комфортнее, минимизирует стресс и значительно улучшит качество жизни в общежитиях.