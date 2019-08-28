ИА «Ореанда-Новости» Увеличилось число россиян, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

По данным Росстата за чертой бедности находятся почти 19,8 миллионов жителей России. Для сравнения, в 2018 году этот показатель был равен 19,6 миллионов.

Эксперты связывают это с увеличением прожиточного минимума до 11,2 тысячи рублей. Одновременно с этим инфляция составила 5%, а средний рост доходов россиян – 5,6%.

Минэкономразвития в 2020 году повысило прогнозируемый уровень бедности на 2020 год с 12% до 12,5%.

Ранее стало известно, что из-за роста цен на продукты оказались за чертой бедности 14 % россиян – это 20,9 миллиона человек, а покупательная способность жителей России установила рекорд со знаком минус. У многих есть деньги лишь на питание и платежи по квитанциям.





