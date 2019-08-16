ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата привели сравнительные данные, касающиеся потребления различных продуктов питания в стране в 1980 и 2018 годах.

Было выяснено, что 39 лет назад средний житель РСФСР потреблял больше хлеба, чем современный россиянин (112 в 1980-м против 96 килограмм сейчас). В рационе стало меньше картофеля (117 против 59 килограмм), а также сахара (35 против 31 килограмма). Потребление овощей и фруктов, наоборот, увеличилось (с 92 до 104 и с 35 до 74 килограммов соответственно). Кроме того, за четыре десятилетия россияне стали есть больше мяса (70 против 89 килограмм) и рыбы (17 против 22 килограмм).

Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова считает, что такие изменения обусловлены желанием людей вести более здоровый образ жизни. Она также отметила, что за прошедшее время фрукты и овощи стали доступнее. В целом медик назвала выявленные тенденции положительными.