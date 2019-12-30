30.12.2019, 18:28
Росстат посчитал количество бедных россиян
ИА «Ореанда-Новости». Росстат посчитал количество бедных россиян. По мнению специалистов, уровень бедности в третьем квартале этого года снизился до уровня 12%, сообщает издательство «Интерфакс».
Стоит отметить, что по данным Росстата, уровень бедности в России носит сезонный характер. В первом квартале уровень бедности всегда меньше, так как после окончания года работники получают премии и доплаты. А в четвертом квартале - самый высокий. Поэтому уровень бедности сравнивается с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году в 3 квартале процент бедного населения составлял 12,7, что на 0,7% больше, чем в этом году.
Стоит отметить, что по данным Росстата, около 19,2 миллионов россиян получают ежемесячную заработную плату меньше прожиточного минимума. По мнению специалистов Минэкономразвития, уровень бедности должен снизиться почти в 2 раза до 2024 года.
Стоит отметить, что по данным Росстата, уровень бедности в России носит сезонный характер. В первом квартале уровень бедности всегда меньше, так как после окончания года работники получают премии и доплаты. А в четвертом квартале - самый высокий. Поэтому уровень бедности сравнивается с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году в 3 квартале процент бедного населения составлял 12,7, что на 0,7% больше, чем в этом году.
Стоит отметить, что по данным Росстата, около 19,2 миллионов россиян получают ежемесячную заработную плату меньше прожиточного минимума. По мнению специалистов Минэкономразвития, уровень бедности должен снизиться почти в 2 раза до 2024 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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