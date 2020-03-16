ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба госстатистики (Росстат) провела тендер на размещение рекламы всероссийской переписи населения 2020 года, пишет «Коммерсант».



Изначально цена контракта была заявлена в 470 миллионов рублей. Торги выиграло агентство MultiTEC, которое предложило 452 миллиона рублей. В документации сказано, что исполнитель должен разместить ролики на 11 федеральных каналов и экранах торговых сетей.



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, проводить её будут 360 тысяч переписчиков с электронными планшетами вместо бумажных анкет