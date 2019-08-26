ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата составили прогноз соотношения количества мужчин и женщин в стране до 2036 года.

Специалисты установили, что в будущем в России, как и сейчас, по всей видимости, будет больше женщин. В настоящее время на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году данное соотношение составит 1 тысячу к 1128.

Эксперты объясняют данную тенденцию более высокими рисками смертности среди мужчин. «Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например в возрасте 0–4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20–25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», – сказал доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев.

Единственный регион, в котором мужчин больше, – это Чукотский автономный округ, где в 2019 году на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин, а через 17 лет их останется 813. В течение этого периода количество мужчин также может превысить число представительниц прекрасного пола на Камчатке.