ИА «Ореанда-Новости». В Росстате подсчитали стоимость российского новогоднего стола.

Об исследовании Росстата сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики. По предоставленной информации, новогодний стол обойдётся среднестатистическому жителю России в 6 430,78 рубля.

Как сообщает ведомство, за этот год продукты для новогоднего стола в среднем подорожали на 2,7%. В основном рост цен виден у сыров, сливочного масла и апельсинов, тогда как красная икра, наоборот, подешевела.

Москвичи и жители Санкт-Петербурга потратят на застолье 7 933,34 и 7 060,66 рублей соответственно.