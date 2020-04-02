ИА «Ореанда-Новости». Росстат изучает возможность перенести Всероссийскю перепись населения на 2021 год в связи с положением дел с распространением коронавируса, проинформировали РИА Новости в ведомстве

Напомним, что Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре текущего года. 

Павел Малков, возглавляющий ведомство, заявил, что в Росстате анализируется сейчас текущая ситуация. По его словам, руководство ведомство готово предложить различные варианты того, как провести и организовать будущую перепись, чтобы она прошла в намеченном формате предельно эффективно. 