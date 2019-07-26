Об этом сообщает Банк России.

Ежегодный рост выдачи кредитов нефинансовыми организациями гражданам России в июне текущего года стал равен показателям четырёхгодичной давности, когда был зафиксирован максимум. По информации, предоставленной сотрудниками Центрального Банка России, причиной сложившейся ситуации является смягчение условий в денежно-кредитной сфере. Напомним, что с 1 июля 2019 года, правительство Российской Федерации изменило законодательство в деле выдачи микрозаймов небольшими коммерческими организациями. Основная задача нововведений заключалась в ослаблении финансового гнёта на физических лиц со стороны кредитующих компаний. Первые результаты реформ Центральный банк России видит уже сегодня – рост потребительских кредитов растёт, а темп прироста кредитов гражданам страны стабилизировался. Центробанк считает, что такой рост положительно влияет на динамику потребления и валовый внутренний продукт. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Центральный Банк должен работать комплексно, обеспечивая стабильный уровень инфляции.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе проведения «Прямой линии» обратил внимание на проблему кредитования российских граждан. Он отметил, что проценты и пени за просрочку платежа по стоимости порой превышают сумму самого кредита. В своём призыве к Банку России национальный лидер отметил, что предоставленные соотечественникам кредиты под залог заработной платы приблизительно в сорок процентов является рискованным и чрезвычайно нежелательным явлением.