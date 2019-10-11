ИА "Ореанда-Новости" Российская государственная корпорация «Ростех» нашла новую платформу для реализации своих новых проектов. Такой площадкой стала территория островного Кипра.

По информации, предоставленной заместителем председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергеем Прониным, специалисты Ростеха накопили существенный опыт в организации структурных проектов, однако, для их претворения в жизнь необходима новая площадка. Интересы Внешэкономбанка были представлены Деловым советом по сотрудничеству с республикой Кипр, в свою очередь, интересы государственной корпорации «Ростех» были озвучены Российско-Сингапурским деловым советом. В результате, состоялось подписание соглашения с целью объединить интересы обеих сторон на территории Кипра, который рассматривается теперь как региональная площадка для выхода в государства Ближнего Востока, арабские страны и страны Европейского Союза.

Сергей Пронин также отметил, что на Кипре функционируют компании, ведущие свою деятельность в области инвестиций. Кипр представляет собой, действительно, международную платформу – здесь есть компании из Объединённых Арабских Эмиратов, представители Европейского Союза, израильские фонды, Китай начинает формировать собственную финансовую группу. Одним из наиболее интересных проектов Пронин назвал восстановление Сирийского государства, в процессе которого участие могут принять несколько партнёров. Кроме того, представители Кипра предложили российской стороне участвовать в строительстве медицинских центров на территории острова, в развитии кипрской транспортной или портовой инфраструктуры.

Таким образом, Ростех может применить свои наработки и накопленный опыт, участвуя в различных международных проектах, заключил Сергей Пронин.