ИА «Ореанда-Новости». Иск в суд связан с иском жителя Ростовской области о правах дольщиков, проинформировали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Заинтересованным лицом выступает местный житель Павел Белоусов. Пойдёт ли в суд сам губернатор Ростовской области Василий Голубев– неизвестно, так как обычно интересы должностных лиц в судах представляет их представитель, рассказала Дина Боброва, пресс-секретарь суда.

Иск в начале текущего года в Законодательное собрание Ростовской области подал Павел Белоусов. Он попросил признать недействительными две статьи в законе Ростовской области связанных с правами дольщиков.

Речь идёт о законе "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области". Пресс-секретарь пояснила, что суд принял к производству административное дело. 14 февраля состоялось предварительно заседание по иску, где был определен круг заинтересованных лиц в споре. На стороне ответчика заинтересованным лицом определили губернатора области. Согласно законодательству, ему придёт извещение о вызове в суд по административному иску от гражданина Белоусова.

Одна статья касается субсидий на ввод в эксплуатацию проблемных объектов. Вторая – об обеспечении прав пострадавших дольщиков на жилые помещения инвестором путём предоставления жилого помещения в другом доме.

Правосудие в Ростовской области

14 февраля районный суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу главного архитектора города. Он пробудет там предварительно два месяца. Суд арестовал Илюгина до 11 апреля 2019 года. Романа Илюгин проходит подозреваемым по делу обманутых дольщиков. Также арестован бывший главный по области Алексей Полянский.

Оба являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Сторона обвинения считает, что они незаконно давали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. По версии следствия, в результате противоправных действий чиновников были нарушены права более шести десятков участников долевого строительства, кроме того, были похищены деньги этих людей.