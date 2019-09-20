Если с Москва И Санкт-Петербург не удивляют, там лидируют отрасли IT технологий, то например в Красноярском крае больше всего можно заработать на производстве, строительстве и транспортных услугах.Якутия может предложить отличные зарплаты в консалтинге, в Ямало-Ненецком и Ханты Мансийском автономном округе лучше зарплаты в сфере здравоохранения и услугах строительства.Интересно то что, раньше эти регионы не могли соревноваться с Москвой и Питером, но как отмечают эксперты, уровень жизни начинает расти, услуги становятся все более актуальными в регионах и зарплаты начинают расти.