20.09.2019, 10:48
Озвучены результаты проверки по самой высокой зарплате в регионах
ИА «Ореанда-Новости» Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, они лидируют по максимальной зарплате в стране, от 80 тысяч рублей.
Если с Москва И Санкт-Петербург не удивляют, там лидируют отрасли IT технологий, то например в Красноярском крае больше всего можно заработать на производстве, строительстве и транспортных услугах.
Якутия может предложить отличные зарплаты в консалтинге, в Ямало-Ненецком и Ханты Мансийском автономном округе лучше зарплаты в сфере здравоохранения и услугах строительства.
Интересно то что, раньше эти регионы не могли соревноваться с Москвой и Питером, но как отмечают эксперты, уровень жизни начинает расти, услуги становятся все более актуальными в регионах и зарплаты начинают расти.
Узнать эти результаты помогла система под названием "Работа в России", благодаря этой системе Роструд получил исчерпывающие данные, так сейчас в поиске работы более 1 миллиона человек, а предлагают работу 950 тысяч.
Если с Москва И Санкт-Петербург не удивляют, там лидируют отрасли IT технологий, то например в Красноярском крае больше всего можно заработать на производстве, строительстве и транспортных услугах.
Якутия может предложить отличные зарплаты в консалтинге, в Ямало-Ненецком и Ханты Мансийском автономном округе лучше зарплаты в сфере здравоохранения и услугах строительства.
Интересно то что, раньше эти регионы не могли соревноваться с Москвой и Питером, но как отмечают эксперты, уровень жизни начинает расти, услуги становятся все более актуальными в регионах и зарплаты начинают расти.
Узнать эти результаты помогла система под названием "Работа в России", благодаря этой системе Роструд получил исчерпывающие данные, так сейчас в поиске работы более 1 миллиона человек, а предлагают работу 950 тысяч.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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