ИА "Ореанда-Новости". В Роструде рассказали, что оплата работы в праздники должна оплачиваться вдвойне.

В пресс-службе Роструда рассказали, что у работы в праздничные нерабочие дни есть собственные тарифы. У работодателя есть несколько предполагаемых вариантов вознаграждения работника, вынужденного работать в свой законный выходной: оплатить его работу в двойном размере, или предоставить ему дополнительный день отдыха.

Ближайшие и, к сожалению, последние в этом году длинные выходные придут в начале следующего месяца. Граждан страны ждёт отдых со второго по четвертое ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Российская служба по труду и занятости отметила, что призывать работника к труду в нерабочие дни можно лишь с его письменного согласия и только в исключительных случаях. Эти случаи перечислены в Трудовом кодексе России.

Также, Роструд уточнил, что в случае, если сотрудник решит взять вместо оплаты дополнительный выходной, не будет иметь значения, сколько часов он фактически отработал.