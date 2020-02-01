Праздничный выходной день 23 февраля (день Защитников Отечества) будет перенесён на понедельник, 24 февраля. То есть россияне будут работать только 4 дня: с 25 февраля по 28 февраля.Пресс-служба Роструда также напомнила, что ещё одна четырёхдневная рабочая неделя будет в марте 2020 года. Удлинённые выходные будут связаны с празднованием Международного женского дня.Следующие продолжительные выходные дни наступят в мае в связи с празднованием 1 мая и Дня Победы.