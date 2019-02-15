15.02.2019, 17:43
Роструд: тысячи предпенсионеров начнут переобучение уже в марте
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что работодатели уже заинтересованы в переобучении граждан в предпенсионном возрасте.
По его словам, несколько тысяч предпенсионеров начнут переобучение новым профессиям уже в совсем скоро – в марте, пишут РИА Новости.
Вуколов рассказал, что уже заключены договоры со всеми регионами, чтобы реализовать на практике процесс переобучения. Он отметил, что планы по получению новой профессии входят в проект «Демография».
Планируется, что в этом году пройти переобучение смогут около 75 тысяч человек. При этом процесс обучения будет также идти и по программе WorldSkills. При этом глава Роструда отметил, что в переобучении заинтересованы не только сами россияне, но и работодатели. По его словам, обращения поступают от предпринимателей.
Первые предпенсионеры начнут переобучение уже в марте. При этом, как отметил Вуколов, количество тех, кто будет участвовать в программе, зависит от региона.
Однако некоторые на ситуацию в стране с гражданами предпенсионного возраста смотрят со скепсисом. В РАНХиГС провели исследование, которое показало, что из-за повышения пенсионного возраста пострадают как раз предпенсионеры. Среди них уровень бедности может увеличиться в два раза. Люди в возрасте 55-50 лет уже не смогут работать, но ещё не будут получать пенсию – такое положение вещей существенно повлияет на их материальное положение.
При этом уровень бедности в этой категории людей сегодня составляет 4,2%. Эксперты говорят, что даже по самым благоприятным прогнозам бедность в 2028 году вырастет до 6,1%. А если рассматривать реалистичный прогноз, то стоит ожидать роста до 8,1%.
В РАНХиГС отмечают, что если отказать от пенсионной реформы, то общий уровень бедности в стране можно уменьшить. К 2029 году его показатель упал с 13,1% до 11,9%. А у людей предпенсионного возраста бедность снизилась бы с 4,2 до 3,1%.
По его словам, несколько тысяч предпенсионеров начнут переобучение новым профессиям уже в совсем скоро – в марте, пишут РИА Новости.
Вуколов рассказал, что уже заключены договоры со всеми регионами, чтобы реализовать на практике процесс переобучения. Он отметил, что планы по получению новой профессии входят в проект «Демография».
Планируется, что в этом году пройти переобучение смогут около 75 тысяч человек. При этом процесс обучения будет также идти и по программе WorldSkills. При этом глава Роструда отметил, что в переобучении заинтересованы не только сами россияне, но и работодатели. По его словам, обращения поступают от предпринимателей.
Первые предпенсионеры начнут переобучение уже в марте. При этом, как отметил Вуколов, количество тех, кто будет участвовать в программе, зависит от региона.
Однако некоторые на ситуацию в стране с гражданами предпенсионного возраста смотрят со скепсисом. В РАНХиГС провели исследование, которое показало, что из-за повышения пенсионного возраста пострадают как раз предпенсионеры. Среди них уровень бедности может увеличиться в два раза. Люди в возрасте 55-50 лет уже не смогут работать, но ещё не будут получать пенсию – такое положение вещей существенно повлияет на их материальное положение.
При этом уровень бедности в этой категории людей сегодня составляет 4,2%. Эксперты говорят, что даже по самым благоприятным прогнозам бедность в 2028 году вырастет до 6,1%. А если рассматривать реалистичный прогноз, то стоит ожидать роста до 8,1%.
В РАНХиГС отмечают, что если отказать от пенсионной реформы, то общий уровень бедности в стране можно уменьшить. К 2029 году его показатель упал с 13,1% до 11,9%. А у людей предпенсионного возраста бедность снизилась бы с 4,2 до 3,1%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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