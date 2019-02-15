По его словам, несколько тысяч предпенсионеров начнут переобучение новым профессиям уже в совсем скоро – в марте, пишут РИА Новости.Вуколов рассказал, что уже заключены договоры со всеми регионами, чтобы реализовать на практике процесс переобучения. Он отметил, что планы по получению новой профессии входят в проект «Демография».. При этом процесс обучения будет также идти и по программе WorldSkills. При этом глава Роструда отметил, что в переобучении заинтересованы не только сами россияне, но и работодатели. По его словам, обращения поступают от предпринимателей.Первые предпенсионеры начнут переобучение уже в марте. При этом, как отметил Вуколов, количество тех, кто будет участвовать в программе, зависит от региона.Однако некоторые на ситуацию в стране с гражданами предпенсионного возраста смотрят со скепсисом.. Среди них уровень бедности может увеличиться в два раза. Люди в возрасте 55-50 лет уже не смогут работать, но ещё не будут получать пенсию – такое положение вещей существенно повлияет на их материальное положение.При этом уровень бедности в этой категории людей сегодня составляет 4,2%. Эксперты говорят, что даже по самым благоприятным прогнозам бедность в 2028 году вырастет до 6,1%. А если рассматривать реалистичный прогноз, то стоит ожидать роста до 8,1%.. К 2029 году его показатель упал с 13,1% до 11,9%. А у людей предпенсионного возраста бедность снизилась бы с 4,2 до 3,1%.