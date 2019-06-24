ИА «Ореанда-Новости». В Ростуризме рассказали о порядке возврата билетов в Грузию после закрытия авиасообщения.



Так, в ведомстве рассказали, что люди, которые купили организованные туры, смогут вернуть деньги у своего туроператора. Если компания отказывается возвращать, можно обратиться в суд или в Роспотребнадзор.



Таков же порядок действий самостоятельных туристов в случае невозврата авиакомпаниями средств за билеты после 8 июля. Подчёркивается, что компании обязаны вернуть деньги и по невозвратным билетам.